Метро Москвы пообещало восстановить работу информационных сервисов

«Московский метрополитен работает штатно. Вся инфраструктура, в частности, кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны, работают в привычном режиме. Ранее в работе личного кабинета приложения “Метро Москвы”, при оплате проезда по СБП, пополнении карты “Тройка” онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов могли наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Сейчас специалисты работают над их скорейшим завершением. В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена», — рассказали в пресс-службе.