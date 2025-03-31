Метро Москвы пообещало восстановить работу информационных сервисов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Инфраструктура московского метро работает штатно, в ближайшее время функционирование информационных сервисов будет восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
«Московский метрополитен работает штатно. Вся инфраструктура, в частности, кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты, информационные и медиаэкраны, работают в привычном режиме. Ранее в работе личного кабинета приложения “Метро Москвы”, при оплате проезда по СБП, пополнении карты “Тройка” онлайн и покупке билетов в кассах автовокзалов могли наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Сейчас специалисты работают над их скорейшим завершением. В ближайшее время работа всех сервисов будет восстановлена», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что сайт московского метро также мог некорректно открываться у некоторых провайдеров. Работоспособность сайта также в ближайшее время будет восстановлена. Все ранее купленные билеты продолжают действовать.
«При этом пополнить карту “Тройка” можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно — оплатить проезд можно картой “Тройка”, банковскими картами, билетами “Единый”, а также по биометрии», — подчеркнули в пресс-службе.