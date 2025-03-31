Роспотребнадзор объяснил природу «вируса», вызывающего кашель с кровью

В субботу Telegram-канал SHOT писал, что в стране якобы появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру. Надзорное ведомство взяло эту информацию под контроль, а позднее сообщило, что в России не выявили каких-либо новых инфекций или вирусов со значимыми мутациями.