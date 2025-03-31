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Роспотребнадзор объяснил природу «вируса», вызывающего кашель с кровью

Роспотребнадзор: вирус, о котором пишут СМИ, может быть микоплазменной инфекцией.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, может быть микоплазменной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

«Роспотребнадзор получил официальный ответ на вопросы, поставленные перед редакцией Telegram-канала, который опубликовал информацию о появлении якобы неизвестного вируса в России. Ответ подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период», — говорится в заявлении.

В субботу Telegram-канал SHOT писал, что в стране якобы появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру. Надзорное ведомство взяло эту информацию под контроль, а позднее сообщило, что в России не выявили каких-либо новых инфекций или вирусов со значимыми мутациями.