Поврежденные гнезда курганника восстановили в Ростовской области

В Ростовской области ради партии дров люди уничтожили гнезда рекой птицы-курганника, а также выгнали с привычного места обитания более 50 пар черногрудых воробьев. Об этом со ссылкой на заповедник «Ростовский» сообщает пресс-служба минприроды региона.
— Гнезда у озера Круглое уничтожили люди, спилив дерево, вероятно, на дрова. Сотрудники заповедника уже установили новую гнездовую платформу на месте спиленного дерева, а также восстановили два других гнезда, пострадавших от ветра около поселка Стрепетов и озера Лебяжье, — рассказали в минприроды Ростовской области.
Специалисты надеются, что пернатые в будущем вернутся в свои обновленные жилища.
Добавим, курганник — крупная хищная птица, которая обычно селится в сухих степях и полупустынях. Ранее вид был занесен в Красные книги России, Ростовской области и Республики Калмыкия.