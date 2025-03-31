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Поврежденные гнезда курганника восстановили в Ростовской области

Гнезда редкой птицы, разрушенные людьми и ветром, восстановили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ради партии дров люди уничтожили гнезда рекой птицы-курганника, а также выгнали с привычного места обитания более 50 пар черногрудых воробьев. Об этом со ссылкой на заповедник «Ростовский» сообщает пресс-служба минприроды региона.

— Гнезда у озера Круглое уничтожили люди, спилив дерево, вероятно, на дрова. Сотрудники заповедника уже установили новую гнездовую платформу на месте спиленного дерева, а также восстановили два других гнезда, пострадавших от ветра около поселка Стрепетов и озера Лебяжье, — рассказали в минприроды Ростовской области.

Специалисты надеются, что пернатые в будущем вернутся в свои обновленные жилища.

Добавим, курганник — крупная хищная птица, которая обычно селится в сухих степях и полупустынях. Ранее вид был занесен в Красные книги России, Ростовской области и Республики Калмыкия.