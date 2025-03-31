Поврежденные гнезда курганника восстановили в Ростовской области

— Гнезда у озера Круглое уничтожили люди, спилив дерево, вероятно, на дрова. Сотрудники заповедника уже установили новую гнездовую платформу на месте спиленного дерева, а также восстановили два других гнезда, пострадавших от ветра около поселка Стрепетов и озера Лебяжье, — рассказали в минприроды Ростовской области.