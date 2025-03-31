В Москве белки начали менять зимний окрас на летний.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«К фенологическим индикаторам смены сезона присоединилась линька животных. В московских парках можно наблюдать, как белки постепенно меняют свой зимний наряд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс «переодевания» у белок начинается с мордочки: первым делом рыжеватыми становятся кончик носа и ушки. Затем очередь доходит до лапок, а последними обновляют окрас спина и бока животного.
«Интересно, что к зиме белки меняют цвет в обратном порядке, начиная с хвоста. При этом происходит не просто смена цвета — летний мех становится более коротким и менее пушистым, чем густая зимняя шубка», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что линька у млекопитающих происходит два раза в год — весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.