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В Москве белки начали менять зимний окрас на летний

В Москве белки начали менять зимний окрас на летний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Белки в Москве начали менять зимний окрас на летний, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«К фенологическим индикаторам смены сезона присоединилась линька животных. В московских парках можно наблюдать, как белки постепенно меняют свой зимний наряд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс «переодевания» у белок начинается с мордочки: первым делом рыжеватыми становятся кончик носа и ушки. Затем очередь доходит до лапок, а последними обновляют окрас спина и бока животного.

«Интересно, что к зиме белки меняют цвет в обратном порядке, начиная с хвоста. При этом происходит не просто смена цвета — летний мех становится более коротким и менее пушистым, чем густая зимняя шубка», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что линька у млекопитающих происходит два раза в год — весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.