Создана система ИИ, находящая неизвестные белки в данных с масс-спектрометров

«Существующие системы и базы данных сильно ограничены в том, какие задачи они могут решать. Во-первых, они включают в себя сведения далеко не обо всех белках, из-за чего ученым нужно знать, какие конкретные наборы баз подходят для их исследований. Во-вторых, ни одна из этих коллекций не позволит вам обнаружить и идентифицировать те белки, которые еще не были открыты», — пояснил доцент DTU Тимоти Дженкинс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.