В Воронеже начали принимать заявки на обучение в новой школе № 109

«Документы пока нести не нужно. Зачисление детей начнется, когда школа пройдет процедуру лицензирования. Это все в процессе. Поэтому пока будет вестись предварительное комплектование. Все поступившие заявки будут учтены. О старте приема документов, дате, времени и месте их подачи каждому заявителю сообщат сотрудники учреждения по указанным в письме контактным данным», — пояснили в управлении.