В Воронеже начали принимать заявки на обучение в новой школе № 109

В Воронеже начали принимать заявки на обучение и работу в новой школе № 109, сообщили в управлении образования и молодёжной политики.
Здание в виде раскрытой книги находится по адресу: улица Покровская, 2/2. Школа откроет свои двери уже в этом году.
«Документы пока нести не нужно. Зачисление детей начнется, когда школа пройдет процедуру лицензирования. Это все в процессе. Поэтому пока будет вестись предварительное комплектование. Все поступившие заявки будут учтены. О старте приема документов, дате, времени и месте их подачи каждому заявителю сообщат сотрудники учреждения по указанным в письме контактным данным», — пояснили в управлении.
Направить заявки можно по электронной почте school109vrn@mail.ru. Также можно обратиться в отдел образования Коминтерновского района по адресу: Московский пр., 19А, тел.228−31−38, 228−31−41.