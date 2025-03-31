Belavia вводит единые билеты с российской авиакомпанией UTair по код-шерингу

Сообщается, что Belavia и UTair подписали код-шеринговое соглашение и предлагают пассажирам совместные билеты. В пресс-службе отметили, что у пассажиров будет возможность оформить единый билет на рейсы Belavia и UTair из Беларуси в десять городов России, а также в обратном направлении.