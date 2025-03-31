Belavia вводит единые билеты с российской авиакомпанией UTair по код-шерингу. Подробности озвучили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
Сообщается, что Belavia и UTair подписали код-шеринговое соглашение и предлагают пассажирам совместные билеты. В пресс-службе отметили, что у пассажиров будет возможность оформить единый билет на рейсы Belavia и UTair из Беларуси в десять городов России, а также в обратном направлении.
Уточняется, что через Москву (аэропорт «Внуково») у пассажиров из Минска и Гомеля будет возможность купить единый билет в Грозный, Сургут, Самару, Уфу. Также называются Красноярск, Махачкала, Минеральные воды, Ноябрьск, Тюмень, Ханты-Мансийск.
«В рамках соглашения рейсы из Беларуси до стыковочных аэропортов России будет выполнять авиакомпания “Белавиа”, а участок по России — авиакомпания “ЮТэйр”, — пояснили в пресс-службе белорусского перевозчика.
Говорится, что купить билеты на новые маршруты можно будет на официальных сайтов двух компаний и у агентов.
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