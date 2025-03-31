Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять мостов разведут в Петербурге до 6 апреля

На неделе с 31 марта по 6 апреля в Петербурге запланированы технические разводки девяти мостов. Ближайшей ночью будет не проехать по трем, сообщает 31 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

6фотографий

График разводки мостов в Петербурге с 31 марта по 6 апреля.

В ночь с 31 марта на 1 апреля разведут:

Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,

Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,

Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

В ночь с 1 на 2 апреля:

Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,

Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,

Тучков мост — с 2:00 до 4:55,

Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь со 2 на 3 апреля:

Володарский мост — с 2:00 до 5:30,

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,

Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,

Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,

Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь с 3 на 4 апреля:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,

Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,

Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,

Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.

В ночь с 4 на 5 апреля:

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.

Разводка и наводка мостов могут состояться не точно в указанное время, но в пределах запланированных промежутков. Технологические разводки мостов стартовали в Петербурге с середины марта. Переправы готовят к периоду навигации, который начнется 10 апреля.