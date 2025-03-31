Девять мостов разведут в Петербурге до 6 апреля

График разводки мостов в Петербурге с 31 марта по 6 апреля.
В ночь с 31 марта на 1 апреля разведут:
Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
Тучков мост — с 2:00 до 4:55.
В ночь с 1 на 2 апреля:
Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь со 2 на 3 апреля:
Володарский мост — с 2:00 до 5:30,
мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 3 на 4 апреля:
мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
Дворцовый мост — с 1:10 до 4:55,
Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
Гренадерский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 4 на 5 апреля:
Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.
Разводка и наводка мостов могут состояться не точно в указанное время, но в пределах запланированных промежутков. Технологические разводки мостов стартовали в Петербурге с середины марта. Переправы готовят к периоду навигации, который начнется 10 апреля.