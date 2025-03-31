Иск ГП о приостановке запрета «Талибана»* рассмотрят в закрытом режиме

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Верховный Суд РФ в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Судебное заседание пройдет в закрытом режиме», — рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, суд 17 апреля рассмотрит иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан»*.
* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.