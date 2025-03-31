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Иск ГП о приостановке запрета «Талибана»* рассмотрят в закрытом режиме

Верховный суд в закрытом режиме рассмотрит иск о приостановке запрета «Талибана».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Верховный Суд РФ в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»* в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Судебное заседание пройдет в закрытом режиме», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, суд 17 апреля рассмотрит иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан»*.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.