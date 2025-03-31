В Набережных Челнах больнице присвоили имя Рената Акчурина

Ренат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Андижане. В 1971 году окончил Первый Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, в 1975-м — ординатуру по хирургии ВНИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. Он участвовал в разработке первых в СССР операций по реплантации кисти, пересадке пальцев стопы на кисть.