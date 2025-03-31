В Сочи прибудет «Поезд Победы»

Попасть на выставку можно бесплатно, но требуется предварительная регистрация на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация открывается за сутки до даты посещения. Рекомендуемый возраст посетителей 12+, дети младше этого возраста могут посетить «Поезд Победы» в сопровождении взрослых.