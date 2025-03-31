В Сочи прибудет «Поезд Победы»

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны, прибудет на железнодорожный вокзал Сочи. На курорте он будет находится 4 и 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«Поезд Победы» представляет собой иммерсивную выставку с максимальным эффектом присутствия. Важнейшим событиям Великой Отечественной войны посвящены десять вагонов передвижного состава.
Перед прибытием в Сочи, «Поезд Победы» посетит и другие города Краснодарского края: Новороссийск (31 марта и 1 апреля), Анапу (2 апреля) и Туапсе (3 апреля).
Попасть на выставку можно бесплатно, но требуется предварительная регистрация на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация открывается за сутки до даты посещения. Рекомендуемый возраст посетителей 12+, дети младше этого возраста могут посетить «Поезд Победы» в сопровождении взрослых.
Ранее сообщалось, что памятник воинам Великой Отечественной войны в селе Раздольном обновят к 9 Мая.