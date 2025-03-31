В Прикамье из-за ОРВИ и гриппа отправили на карантин 110 групп в 37 детсадах

В Пермском крае отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего в период с 24 по 30 марта заболели 17815 жителей региона. Это на 15,3% меньше показателя предыдущей недели, сообщает краевой Роспотребнадзор.
Из-за выявленных случаев заболеваний ОРВИ и гриппом очные занятия приостановлены в 110 группах в 37 детских садах, 37 классах в 23 школах, а также в 14 группах в 9 средних профессиональных учебных заведениях.
Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют как вирусы гриппа, так и возбудители негриппозного типа — РС вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. Эпидемический порог не превышен.
Жителям Прикамья напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики в сезон простуд. Следует чаще мыть руки, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не переохлаждаться. В случае заболевания обязательно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.