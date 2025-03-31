Нижегородский трамвай № 27 теперь ходит чаще и дольше

В частности, интервал движения трамваев указанного маршрута сократили до 10 минут. Также изменилось время первого и последнего рейсов. С остановки «Депо № 1» трамвай отправится в 5:34 утра, а с улицы Кулибина в 6:04.
Кроме того, последнее отправление с улицы Кулибина передвинуто на более позднее время — 22:13. Как сообщалось ранее, с 30 марта из-за ремонта трамвайных путей частично перекрыли площадь Лядова в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что подрядчик планирует завершить ремонт трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде к началу сентября.