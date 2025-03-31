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На трассе Омск-Тюмень вводят ограничение скорости из-за паводка

Ограничения вводят власти Тюмени на участках в Абатском районе.

На федеральной дороге Тюмень-Омск в Абатском районе ограничивают скорость движения для всех видов транспорта. По данным ФКУ «Уралуправтодор» на участке с 359 км до 361 км трассы Р-402 проводятся работы по возведению противопаводковой дамбы.

Здесь организовано реверсивное движение и действует ограничение скорости 30 км/ч. Аналогичные работы ведут с 344-го по 347-й километр.

Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и внимательно следить за знаками. По всем вопросам следует звонить по номеру 112 или по бесплатному номеру круглосуточной линии 8−800−200−63−06.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Омской области также готовятся к прохождению паводка. В Усть-Ишимском районе укрепляют берег реки Ишим и обустраивают там земляной вал. Проведены работы по поднятию высоты полотна дороги, соединяющей район с областным центром.

В этом году в регионе планируется масштабное обновление дорог — 170 км трасс регионального и местного значения.