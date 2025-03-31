На трассе Омск-Тюмень вводят ограничение скорости из-за паводка

Ранее мы писали, что в 2025 году в Омской области также готовятся к прохождению паводка. В Усть-Ишимском районе укрепляют берег реки Ишим и обустраивают там земляной вал. Проведены работы по поднятию высоты полотна дороги, соединяющей район с областным центром.