Роспотребнадзор идентифицировал «новый вирус» россиян

Ранее данные о распространении неизвестного вируса в России опубликовал один из телеграм-каналов. Специалисты Роспотребнадзора связались с авторами сообщения и уточнили информацию, сообщает «РИА Новости».
Представители ведомства выяснили, что известно о пяти случаях заболевания в Москве и Московской области, что свидетельствует об отсутствии эпидемиологических рисков.
Болезнь, о которой рассказали в телеграм-канале и СМИ, вызвана микоплазменной инфекцией. Заболевшие позже сообщили о диагнозе «микоплазменная пневмония», который им установили в частной клинике, уточнили в Роспотребнадзоре.
«В ходе проводимого в РФ постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.
Ранее СМИ и телеграм-канал SHOT сообщали о распространении среди россиян вируса, который вызывает высокую температуру. Больные также жаловались на сильный кашель с кровью. Роспотребнадзор взял информацию под контроль, и позднее представители ведомства заявили, что в стране не зафиксировано новых инфекций или значительно мутировавших вирусов.