Роспотребнадзор идентифицировал «новый вирус» россиян

Ранее СМИ и телеграм-канал SHOT сообщали о распространении среди россиян вируса, который вызывает высокую температуру. Больные также жаловались на сильный кашель с кровью. Роспотребнадзор взял информацию под контроль, и позднее представители ведомства заявили, что в стране не зафиксировано новых инфекций или значительно мутировавших вирусов.