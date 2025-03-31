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Роспотребнадзор идентифицировал «новый вирус» россиян

«Новый вирус», напугавший россиян, так как заразившиеся им якобы кашляют кровью, может быть микоплазменной инфекцией. Такое заявление сделали представители Роспотребнадзора.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Ранее данные о распространении неизвестного вируса в России опубликовал один из телеграм-каналов. Специалисты Роспотребнадзора связались с авторами сообщения и уточнили информацию, сообщает «РИА Новости».

Представители ведомства выяснили, что известно о пяти случаях заболевания в Москве и Московской области, что свидетельствует об отсутствии эпидемиологических рисков.

Болезнь, о которой рассказали в телеграм-канале и СМИ, вызвана микоплазменной инфекцией. Заболевшие позже сообщили о диагнозе «микоплазменная пневмония», который им установили в частной клинике, уточнили в Роспотребнадзоре.

«В ходе проводимого в РФ постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее СМИ и телеграм-канал SHOT сообщали о распространении среди россиян вируса, который вызывает высокую температуру. Больные также жаловались на сильный кашель с кровью. Роспотребнадзор взял информацию под контроль, и позднее представители ведомства заявили, что в стране не зафиксировано новых инфекций или значительно мутировавших вирусов.