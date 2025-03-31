Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд рассмотрит жалобу Поперечного* из-за штрафа о дискредитации армии

Суд 14 апреля рассмотрит жалобу комика Поперечного на штраф в 50 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Московский городской суд 14 апреля рассмотрит апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного* (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России, сообщается в картотеке инстанции.

«Судебное заседание назначено на 14 апреля в 11.50», — сказано в картотеке.

Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видео-посты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины.

Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно.

По словам представителя комика, вину он не признал.

В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.

Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.

* признан в РФ иностранным агентом.

** деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская.