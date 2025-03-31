Суд рассмотрит жалобу Поперечного* из-за штрафа о дискредитации армии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Московский городской суд 14 апреля рассмотрит апелляционную жалобу комика Данилы Поперечного* (признан в РФ иностранным агентом) на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России, сообщается в картотеке инстанции.
«Судебное заседание назначено на 14 апреля в 11.50», — сказано в картотеке.
Согласно материалам административного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, комик в социальной сети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) разместил текстовые и видео-посты, направленные на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины.
Сам он в суд не явился, присутствовала его представитель. Она просила прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности, также посчитав, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно.
По словам представителя комика, вину он не признал.
В июне 2024 года министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
* признан в РФ иностранным агентом.
** деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская.