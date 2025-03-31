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Простой, но неочевидный способ сэкономить на летнем отдыхе

Турэксперт Ансталь: горящие туры не самое выгодное предложение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Россиянам раскрыли простой, но неочевидный способ сэкономить на летнем отпуске. В беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь объяснила — секрет удачного отпуска без переплат заключается в том, что туры нужно бронировать заранее.

— Август — пик сезона, когда цены взлетают до небес. Но если позаботиться о путешествии сейчас, можно сэкономить до 30−40%, — объясняет специалист.

Эксперт предупреждает: хотя горящие туры и кажутся выгодными, они часто предлагают ограниченный выбор отелей и неудобные рейсы. А из-за этого, вместо долгожданного отдыха, можно получить головную боль. Совет прост: планируйте летний отпуск уже сейчас, чтобы получить лучшие условия и не переплачивать.