Простой, но неочевидный способ сэкономить на летнем отдыхе

Россиянам раскрыли простой, но неочевидный способ сэкономить на летнем отпуске. В беседе с NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь объяснила — секрет удачного отпуска без переплат заключается в том, что туры нужно бронировать заранее.
— Август — пик сезона, когда цены взлетают до небес. Но если позаботиться о путешествии сейчас, можно сэкономить до 30−40%, — объясняет специалист.
Эксперт предупреждает: хотя горящие туры и кажутся выгодными, они часто предлагают ограниченный выбор отелей и неудобные рейсы. А из-за этого, вместо долгожданного отдыха, можно получить головную боль. Совет прост: планируйте летний отпуск уже сейчас, чтобы получить лучшие условия и не переплачивать.