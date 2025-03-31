Простой, но неочевидный способ сэкономить на летнем отдыхе

Эксперт предупреждает: хотя горящие туры и кажутся выгодными, они часто предлагают ограниченный выбор отелей и неудобные рейсы. А из-за этого, вместо долгожданного отдыха, можно получить головную боль. Совет прост: планируйте летний отпуск уже сейчас, чтобы получить лучшие условия и не переплачивать.