В Новосибирске запретят поворачивать с Ватутина на Новогоднюю

В левобережье Новосибирска изменится схема движения транспорта на перекрёстке улиц Ватутина и Новогодней. Об этом в понедельник, 31 марта сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса со ссылкой на департамент дорожно-благоустроительного комплекса.
С 6 апреля будет запрещён левый поворот с Ватутина на Новогоднюю при движении со стороны площади Маркса. Как сообщается, такое решение было принято на заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения.
«Это сделано для обеспечения эффективности организации дорожного движения, в том числе пропускной способности автомобильных дорог», — сообщили в департаменте.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.