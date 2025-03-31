В Сочи откроют 180 пляжей к курортному сезону

Сочи готовится к предстоящему курортному сезону, который начнется уже через месяц. К лету 2025 года планируют открыть 180 пляжей, в том числе 10 новых, рассказал глава города Андрей Прошунин.
«Это еще порядка двух километров благоустроенного пространства для отдыха», — уточнил мэр.
Как отметили на планерке в администрации города, к 1 мая подготовят территории вдоль самых популярных прогулочных набережных, которых в Сочи насчитывается около двух десятков. Остальные пляжи планируется открыть к июню. Все объекты обследуют и проверят на соответствие экологическим нормам и правилам безопасности. На каждом пляже организуют дежурство спасательных, медицинских и охранных служб.
В мае начнет работу городской оперативный штаб, который займется обеспечением безопасности, высокого уровня сервиса и удобной транспортной логистики в период курортного сезона.
Ожидается, что летом гостей в Сочи будут встречать около 2400 средств размещения. Уже сегодня, по данным мэрии, с июня по август в среднем забронировано свыше 60% номеров.