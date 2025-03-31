В Сочи откроют 180 пляжей к курортному сезону

Как отметили на планерке в администрации города, к 1 мая подготовят территории вдоль самых популярных прогулочных набережных, которых в Сочи насчитывается около двух десятков. Остальные пляжи планируется открыть к июню. Все объекты обследуют и проверят на соответствие экологическим нормам и правилам безопасности. На каждом пляже организуют дежурство спасательных, медицинских и охранных служб.