Население Нижнего Новгорода за 2024 год сократилось на 6,5 тысяч человек

Естественная убыль населения выросла за год с 6,8 тыс. до 7 тыс. человек. При этом на 501 человека общая убыль в 2024 году компенсировалась за счет миграционного прироста. В 2023 году наоборот была миграционная убыль, она составляла 1,57 тыс. человек.