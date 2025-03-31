Территорию зеленых насаждений общего пользования в Петербурге расширят на 285 га

Территорию зеленых насаждений общего пользования в Петербурге расширят на 285 гектаров. Для этого изменения внесут в соответствующий городской закон. Об этом стало известно сегодня, 31 марта, во время рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.
— Мы поставили перед собой задачу — не менее 30 процентов территории Северной столицы должно быть отведено под зеленые насаждения. Сейчас в ведении Комблага почти 3,7 тысячи объектов ЗНОП. По результатам инвентаризации увеличиваем их количество на 145 единиц, а общую площадь — более чем на 285 гектаров.
При этом ощутимую лепту в озеленение вносят сами петербуржцы. Только за последнее время власти получили порядка 400 обращений с просьбой включить тот или иной заброшенный сквер или участок в перечень ЗНОП, чтобы затем провести там благоустройство.
Ожидается, что в ближайшей перспективе новые зеленые зоны появятся во всех 18 районах города. Только в 2025 году специалисты намерены привести в порядок более 50 подобных объектов. Речь идет, например, о Парке Строителей, Литейном парке, а также о восстановлении набережной Большой Невки.
Градоначальник добавил, что поручил Комитету по контролю за имуществом продолжить работу по инвентаризации зеленых насаждений, но она должна проходить строго с учетом мнения петербуржцев. К слову, среди удачных проектов последних лет Беглов выделил Парк Героев-Пожарных, на месте которого когда-то была лишь груда строительного мусора. Сейчас это одно из 280 новых общественных пространств, где каждый может отдохнуть с комфортом.