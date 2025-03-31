Территорию зеленых насаждений общего пользования в Петербурге расширят на 285 га

Градоначальник добавил, что поручил Комитету по контролю за имуществом продолжить работу по инвентаризации зеленых насаждений, но она должна проходить строго с учетом мнения петербуржцев. К слову, среди удачных проектов последних лет Беглов выделил Парк Героев-Пожарных, на месте которого когда-то была лишь груда строительного мусора. Сейчас это одно из 280 новых общественных пространств, где каждый может отдохнуть с комфортом.