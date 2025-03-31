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Солнце наносит удар: Молдову накроет мощнейшая магнитная буря — запасайтесь таблетками — головной боли не избежать

Ее интенсивность будет достигать 7 баллов по девятибалльной шкале, что свидетельствует о серьезном уровне геомагнитной активности.

Земля оказалась под влиянием мощной магнитной бури, которая, по прогнозам ученых, продлится не менее недели.

Ее интенсивность будет достигать 7 баллов по девятибалльной шкале, что свидетельствует о серьезном уровне геомагнитной активности, сообщает tsn.ua.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, бури такого уровня определяются по К-индексу — шкале от 0 до 9.

По прогнозам, особенно интенсивными могут быть 31 марта — 2 апреля.

Ранее уже отмечалось, что в течение марта и начале апреля ожидается повышенная солнечная активность, так что единичные всплески бурь могут повторяться.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания и изменения в ее структуре.