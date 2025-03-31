Солнце наносит удар: Молдову накроет мощнейшая магнитная буря — запасайтесь таблетками — головной боли не избежать

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания и изменения в ее структуре.