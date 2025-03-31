«Часть квартиры может достаться бывшему родственнику, о котором все забыли думать». Минский нотариус разъяснила нюансы наследования приватизированных квартир

При оформлении права на наследство приватизированной квартиры могут всплыть не очень приятные сюрпризы, когда часть квартиры достанется бывшему родственнику, о котором в семье успели забыть. Об этом в интервью агентству «Минск-Новости» рассказала нотариус Минского городского нотариального округа Ирина Коваленко.
По словам юриста, при оформлении наследства практически для всех неожиданность, что жилье не принадлежало полностью умершему родственнику. По правилам приватизации оно принадлежит всем, кто тогда, в 90-е во время массовой приватизации, был в квартире прописан, многих из которых уже нет в живых, а другие — стали чужими людьми после развода.
Так, например, доля в приватизированной квартире, может принадлежать бывшему зятю или бывшей невестке, и они далеко не всегда готовы от нее отказаться и часто бывает, что предлагают родственникам выкупить их долю по рыночной стоимости.
«Конфликты возникают нешуточные: семья не понимает, при чем тут давно забытый зять, почему за свое имущество ему должны платить? Хотя бывали у меня случаи, когда бывшие невестки в таких ситуациях дарили свои доли», — отметила Ирина Коваленко.
Нотариус посоветовала белорусам, которые живут в приватизированных квартирах и в перспективе могут получить такое жилье по наследству заранее сходить на консультацию к нотариусу и подтвердить свою уверенность в том, что квартира принадлежит маме или папе, бабушке или дедушке.
«Пока все участники приватизации живы, можно что-то предпринять и распорядиться квартирой целиком, обойтись без дробления долей», — отметила Ирина Коваленко.
Кстати, власти Минска назвали случаи, когда государство может забрать обратно приватизированную квартиру: «Приватизированная с выплатами на 40 лет квартира становится арендной» (здесь подробнее).
Мы писали, как белорусам продать квартиру, приватизированную на несколько человек и в рассрочку на 40 лет, купленную в кредит или в ипотеку, полученную по наследству родственниками, а еще при разводе (все подробности здесь).