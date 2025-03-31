«Часть квартиры может достаться бывшему родственнику, о котором все забыли думать». Минский нотариус разъяснила нюансы наследования приватизированных квартир

По словам юриста, при оформлении наследства практически для всех неожиданность, что жилье не принадлежало полностью умершему родственнику. По правилам приватизации оно принадлежит всем, кто тогда, в 90-е во время массовой приватизации, был в квартире прописан, многих из которых уже нет в живых, а другие — стали чужими людьми после развода.