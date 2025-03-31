Дороги к Самарканду временно перекроют — причина

Для транзитного транспорта в эти дни организуют объезд.
Для водителей разработали флаеры с QR-кодом, через которые с мобильного приложения можно узнать, как добраться до нужного места.
Областное управление внутренних дел рекомендовало всем, кто планирует посетить Самарканд
Также во время саммита в целях обеспечения безопасности временно ограничат движение транспорта по улицам Ибн Сино, Афросиаб, Дахбед, Бостансарой, Университетский проспект, Садриддин Айни, Шабад, Мастер Умар Джоракулов, Регистан, Аль-Беруни, Мирзо Улугбек.
Без ограничений по этим улицам смогут передвигаться лишь машины скорой помощи и аварийно-спасательных служб.
В связи с проведением в городе крупных международных мероприятий студенты некоторых вузов уйдут на краткосрочные каникулы.
Внеплановый отдых продлится с 1 по 6 апреля. Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Управлении высшего образования, науки и инноваций, на каникулы уйдут студенты следующих вузов:
- Самаркандского государственного университета;
- Самаркандского института экономики и сервиса;
- Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь»;
- Самаркандского государственного института иностранных языков (центральный корпус);
- Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий;
- Самаркандского государственного медицинского университета;
- Узбекско-финского педагогического института.
Пропущенные занятия будут отработаны в первые дни летних каникул.