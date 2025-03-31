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Дороги к Самарканду временно перекроют — причина

ТАШКЕНТ, 31 марта — Sputnik. В Самарканде с 3 по 5 апреля временно закроют подъездные пути к городу в связи с проведением первого саммита «Центральная Азия — Европейский Союз». Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

Источник: Sputnik.uz

Для транзитного транспорта в эти дни организуют объезд.

Для водителей разработали флаеры с QR-кодом, через которые с мобильного приложения можно узнать, как добраться до нужного места.

Областное управление внутренних дел рекомендовало всем, кто планирует посетить Самарканд 3—5 апреля, по возможности перенести визит на другие даты.

Также во время саммита в целях обеспечения безопасности временно ограничат движение транспорта по улицам Ибн Сино, Афросиаб, Дахбед, Бостансарой, Университетский проспект, Садриддин Айни, Шабад, Мастер Умар Джоракулов, Регистан, Аль-Беруни, Мирзо Улугбек.

Без ограничений по этим улицам смогут передвигаться лишь машины скорой помощи и аварийно-спасательных служб.

В связи с проведением в городе крупных международных мероприятий студенты некоторых вузов уйдут на краткосрочные каникулы.

Внеплановый отдых продлится с 1 по 6 апреля. Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Управлении высшего образования, науки и инноваций, на каникулы уйдут студенты следующих вузов:

  • Самаркандского государственного университета;
  • Самаркандского института экономики и сервиса;
  • Международного университета туризма и культурного наследия «Шелковый путь»;
  • Самаркандского государственного института иностранных языков (центральный корпус);
  • Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий;
  • Самаркандского государственного медицинского университета;
  • Узбекско-финского педагогического института.

Пропущенные занятия будут отработаны в первые дни летних каникул.