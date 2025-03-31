Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свежая, отборная. Посмотрите на цены на корюшку в Петербурге

Купить килограмм корюшки в Петербурге можно по цене около 1100 рублей. Фотограф Фонтанки сравнил цены на рыбу в разных точках.

Так, килограмм корюшки с икрой обойдется в 1300 рублей, а крупной — в 1200. Самая дешевая рыба, которую удалось найти «Фонтанке» — по 1150 рублей за 1 кг.

Ранее в Смольном рассказывали, что в апреле в городе откроется более 70 точек по продаже сезонной рыбы. Это на 25% больше, чем в прошлом году. География охватывает 13 районов Петербурга, а лотки с рыбой простоят до 30 мая.

Продавать рыбу начали и в Ленобласти, но там цена в среднем выше в два раза. Так, за килограмм придется раскошелиться на 2100 рублей. Такая высокая цена, вероятно, была связана с тем, что нерест у рыбы еще не начался. Для начала на реках должен завершиться ледоход, а воздух прогреться до 4−6 градусов тепла.