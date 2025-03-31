Свежая, отборная. Посмотрите на цены на корюшку в Петербурге

Так, килограмм корюшки с икрой обойдется в 1300 рублей, а крупной — в 1200. Самая дешевая рыба, которую удалось найти «Фонтанке» — по 1150 рублей за 1 кг.
Ранее в Смольном рассказывали, что в апреле в городе откроется более 70 точек по продаже сезонной рыбы. Это на 25% больше, чем в прошлом году. География охватывает 13 районов Петербурга, а лотки с рыбой простоят до 30 мая.
Продавать рыбу начали и в Ленобласти, но там цена в среднем выше в два раза. Так, за килограмм придется раскошелиться на 2100 рублей. Такая высокая цена, вероятно, была связана с тем, что нерест у рыбы еще не начался. Для начала на реках должен завершиться ледоход, а воздух прогреться до 4−6 градусов тепла.