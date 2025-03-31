Свежая, отборная. Посмотрите на цены на корюшку в Петербурге

Продавать рыбу начали и в Ленобласти, но там цена в среднем выше в два раза. Так, за килограмм придется раскошелиться на 2100 рублей. Такая высокая цена, вероятно, была связана с тем, что нерест у рыбы еще не начался. Для начала на реках должен завершиться ледоход, а воздух прогреться до 4−6 градусов тепла.