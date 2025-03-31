В Ростове 38 пострадавшим от БПЛА перечислили материальную помощь

Глава донской столицы добавил, что к этому моменту в 15 квартирах высотки уже завершили замену окон. Еще в одной, наиболее поврежденной квартире, выполнили восстановление фасада и облицовки. Сейчас в помещении закрыт тепловой контур, заказали новые окна.