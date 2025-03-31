В Ростове 38 пострадавшим от БПЛА перечислили материальную помощь

В Ростове-на-Дону 38 жителям дома, пострадавшего от БПЛА, перечислили единовременную выплату. Об этом 31 марта в Telegram сообщил глава города Александр Скрябин.
— Перечислена единовременная выплата 38 гражданам. На эти цели из резервного фонда города было выделено 570 тысяч рублей. Также оказана финансовая помощь четверым гражданам в связи с частичной утратой имущества первой необходимости на сумму 300 тысяч рублей, — прокомментировал Александр Скрябин.
Глава донской столицы добавил, что к этому моменту в 15 квартирах высотки уже завершили замену окон. Еще в одной, наиболее поврежденной квартире, выполнили восстановление фасада и облицовки. Сейчас в помещении закрыт тепловой контур, заказали новые окна.
Напомним, инцидент с БПЛА произошел в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, на Горсоветской, 49/1. Беспилотник взорвался на уровне 17 этажа дома. После этого пострадала супружеская пара. Также на месте потребовалась помощь девушке, которой стало плохо из-за стресса.