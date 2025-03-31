РИА Новости: у стрелявшего по полицейским в Мурманске нашли ИНН Украины

Устроивший стрельбу в Мурманске мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Против него возбудили дело, следователи настаивают на заключении под стражу. Мужчина не смог серьезно навредить другим людям, хотя выстрелил как минимум 58 раз. На следующий день после инцидента стало известно, что он работал в аварийно-спасательном отряде, но по какой-то причине был зарегистрирован в украинских налоговых органах. А его мать утверждает, что сын постоянно играл в компьютерные игры. Что еще известно о стрелке — в материале «Газеты.Ru».