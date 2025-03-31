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В Башкирии в аварии погиб 22-летний водитель «Лады Веста»

Его пассажиры, 21-летний парень и 27-летняя девушка, попали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Гафурийском районе Башкирии погиб 22-летний молодой человек. Он скончался в результате жесткой аварии, которая произошла ранним утром 31 марта.

По информации республиканской Госавтоинспекции, около шести утра на третьем километре дороги с. .Имендяшево — д. Зилим-Караново водитель «Лады Веста» не справился с управлением и вылетел в кювет. От тяжелых травм молодой человек погиб на месте, а его 211-летний пассажир и 27-летняя девушка, находившаяся в салоне, попали в больницу с увечьями.

По факту ДТП начато разбирательство.

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