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Начало приемной кампании в первые классы: что нужно знать родителям

С 1 апреля 2025 года стартует прием документов в первые классы школ Калининградской области.

Источник: КалининградLive

Приёмная кампания продлится до 5 сентября.

График начала приема заявлений:

— 10:00 — Калининград;

— 14:00 — остальные муниципалитеты.

Как подать заявление:

— через портал Госуслуг (можно заранее заполнить черновик);- по почте;- лично в школе.

Необходимые документы:

паспорт родителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ о регистрации ребенка (постоянная или временная);

медицинская карта.

В 2025 году ожидается около 12 300 первоклассников. Существуют категории детей с преимущественным, первоочередным или внеочередным правом зачисления (действует только в школах по месту жительства. Полный список льгот можно найти на сайте министерства образования.

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рекомендует заранее ознакомиться с условиями зачисления и подготовить необходимые документы. Всю подробную информацию о приемной кампании можно найти на официальном сайте регионального министерства образования.