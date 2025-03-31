Начало приемной кампании в первые классы: что нужно знать родителям

Приёмная кампания продлится до 5 сентября.
График начала приема заявлений:
— 10:00 — Калининград;
— 14:00 — остальные муниципалитеты.
Как подать заявление:
— через портал Госуслуг (можно заранее заполнить черновик);- по почте;- лично в школе.
Необходимые документы:
паспорт родителя;
свидетельство о рождении ребенка;
документ о регистрации ребенка (постоянная или временная);
медицинская карта.
В 2025 году ожидается около 12 300 первоклассников. Существуют категории детей с преимущественным, первоочередным или внеочередным правом зачисления (действует только в школах по месту жительства. Полный список льгот можно найти на сайте министерства образования.
Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рекомендует заранее ознакомиться с условиями зачисления и подготовить необходимые документы. Всю подробную информацию о приемной кампании можно найти на официальном сайте регионального министерства образования.