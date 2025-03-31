Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве Омской области решили работать в заочном формате

Соответствующий указ подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

На портале правовых актов опубликован новый указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, регламентирующий работу регионального правительства. Нормативным актом утверждена возможность проведения заочных заседаний кабмина.

Решение о заочном проведении заседания правительства Омской области будет принимать лично губернатор. Подготовка к нему возложена на аппарат — перед заседанием сотрудники аппарата правительства должны будут отправить министрам материалы для рассмотрения и лист заочного голосования по вопросам заседания.

Заочное заседание будет считаться правомочным, если в нем примет участие не менее двух третей членов кабинета министров.