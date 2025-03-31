В правительстве Омской области решили работать в заочном формате

На портале правовых актов опубликован новый указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, регламентирующий работу регионального правительства. Нормативным актом утверждена возможность проведения заочных заседаний кабмина.
Решение о заочном проведении заседания правительства Омской области будет принимать лично губернатор. Подготовка к нему возложена на аппарат — перед заседанием сотрудники аппарата правительства должны будут отправить министрам материалы для рассмотрения и лист заочного голосования по вопросам заседания.
Заочное заседание будет считаться правомочным, если в нем примет участие не менее двух третей членов кабинета министров.