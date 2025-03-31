Как добраться из Петербурга в Калининград в 2025 году: все доступные способы

Без учета времени прохождения границ, путешествие на автомобиле из Москвы в Калининград займет около 17 часов, а из Петербурга — примерно 14 часов. Маршрут из Москвы пролегает через Беларусь и Литву, тогда как путь из Санкт-Петербурга ведет через страны Балтии. Однако важно помнить, что въезд в Литву, Латвию и Эстонию с туристическими целями сейчас запрещен, даже при наличии Шенгенской визы. Пересечь границу этих стран могут только обладатели вида на жительство. Подробный перечень исключений доступен на сайте Генерального консульства Литвы.