В Анапе расширят платные парковки. Об этом сообщили на городском расширенном планерном совещании.
Проект платных парковок запустили в декабре 2024 года в центре курорта. В настоящее время в городе готовят новую парковочную зону. В нее войдут улицы Новороссийская, Шевченко, Самбурова, Тургенева, Толстого, Некрасова, Ивана Голубца, Маяковского, Астраханская, Владимирская, Горького.
Парковочная зона также охватит улицы Терскую, Кати Соловьяновой, Северную, Краснодарскую, Красноармейскую, Гребенскую, Парковую, Солдатских матерей, Чехова, Лермонтова.
«Все локации будут нанесены на карту портала парковок. Парковки в зоне ЧС (на протяжении Пионерского проспекта, в Витязево и Благовещенской) останутся бесплатными до окончания работ по ликвидации ЧС», — сообщили на совещании.
При реализации проекта платных парковок бюджет Анапы пополнился на 22 млн рублей. Средства направят на ремонт дорог. Улицы, которые отремонтируют первыми, определят жители.