Власти Петербурга утвердили проект продления «красной» линии метро к Пушкину

Продление линии станет важной частью развития метро, наряду с планами по продлению путей до Пулково, Экспофорума и Технологической долины. Сейчас Кировско-Выборгская линия остается одной из самых загруженных, ее услугами ежедневно пользуются около 700 тысяч пассажиров.