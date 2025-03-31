Власти Петербурга утвердили проект продления «красной» линии метро к Пушкину

Власти Петербурга утвердили проект планировки нового участка Кировско-Выборгской линии метро. Он пройдет от станции «Проспект Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова», а его протяженность составит около 3,5 километра.
Губернатор Александр Беглов напомнил, что этот проект поддержал президент России. В городе постепенно готовятся к строительству, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей юго-запада.
— Развитие метро в Петербурге для нас — вопрос номер один. Правильным решением было создание собственной компании в сфере метростроения, это позволило нам выйти из кризиса, -передает слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.
Продление линии станет важной частью развития метро, наряду с планами по продлению путей до Пулково, Экспофорума и Технологической долины. Сейчас Кировско-Выборгская линия остается одной из самых загруженных, ее услугами ежедневно пользуются около 700 тысяч пассажиров.