Какого числа в Омске отключат отопление в 2025 году

Как напомнил ранее глава омского Минэнерго Владимир Шнипко отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне не ниже +8 градусов по Цельсию, а в прогнозе погоды нет похолодания. Пока о такой погоде речь не идет: на это неделе в регион вернется минусовая температура.
По информации «СуперОмска», точная дата отключения отопления пока не определена. Вероятнее всего, это произойдет близко к 20 апреля. Об этом можно судить в том числе по долгосрочному прогнозу погоды.
Напомним, в 2024 году по постановлению городской администрации отключать отопление в домах Омска стали только 13 мая, годом ранее — с 3 мая. Однако в 2025 году погода то и дело бьет многолетние рекорды по теплу, следовательно, и отопительный сезон, вероятнее всего, не затянется на долго.