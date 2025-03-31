Какого числа в Омске отключат отопление в 2025 году

Напомним, в 2024 году по постановлению городской администрации отключать отопление в домах Омска стали только 13 мая, годом ранее — с 3 мая. Однако в 2025 году погода то и дело бьет многолетние рекорды по теплу, следовательно, и отопительный сезон, вероятнее всего, не затянется на долго.