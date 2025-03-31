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Проект нового корпуса нижегородского лицея № 82 не прошел экспертизу

Госэкспертиза не одобрила проект строительства нового корпуса лицея № 82 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 31 марта 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Заказчиком проектирования отдельно стоящего корпуса со спортивным ядром на улице Культуры, 1 выступает муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству г. Нижнего Новгорода», проектировщиком — ООО «ЕС Проект» из Городца. После отрицательного заключения госэкспертизы проект подлежит доработке.

Как писал «Ъ-Приволжье», по заказу «ГлавУКС» в Нижнем Новгороде, по состоянию на весну 2025 года, на разных этапах идет проектирование и строительство пяти школ и новых корпусов существующих учреждений.