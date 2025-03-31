Представлена платформа для создания презентаций с использованием ИИ

«Пользователи могут создавать презентации в форматах PowerPoint и PDF, не перебирая тонны сайтов в интернете в поисках подходящей информации и картинок. Нейросеть сама нарисует или найдет иллюстрации в интернете, а также напишет нужный текст либо возьмет его из загруженного файла», — уточнил руководитель проекта Олег Горшков, аспирант кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ, чьи слова приводятся в сообщении.