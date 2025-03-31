Представлена платформа для создания презентаций с использованием ИИ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали платформу, которая позволяет создавать презентации и проводить уроки и публичные выступления с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«[С помощью платформы] можно легко создать презентацию с помощью нейросети, отредактировать в ней текст, сократить или дополнить информацию, сгенерировать картинки или создать квиз с помощью технологий ИИ», — сообщили в вузе.
Программа DiaClass позволяет добавлять «живые» слайды, музыку, фото- и видеоматериалы, а также дает возможность проводить тестирования и квизы в режиме «здесь и сейчас» с большим количеством людей, уточнили в вузе. ИИ за счет алгоритмов создает слайды в соответствии с выбранной пользователем темой.
«Пользователи могут создавать презентации в форматах PowerPoint и PDF, не перебирая тонны сайтов в интернете в поисках подходящей информации и картинок. Нейросеть сама нарисует или найдет иллюстрации в интернете, а также напишет нужный текст либо возьмет его из загруженного файла», — уточнил руководитель проекта Олег Горшков, аспирант кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ, чьи слова приводятся в сообщении.