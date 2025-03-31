100 лучших предпринимателей Юга России получили награды в различных номинациях

— Для самых целеустремленных мы ежегодно организуем премию «Любимый малый бизнес». Лауреатов определили, в том числе, и по таким показателям, как среднемесячный оборот компании за год, доля повторных покупателей, отзывы клиентов о качестве сервиса. Уверен, что такое признание бизнес-сообщества очень важно и нужно: и только стартовавшим, и уже опытным предпринимателям, — поделился председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.