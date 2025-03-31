100 лучших предпринимателей Юга России получили награды в различных номинациях

В Сириусе прошло подведение итогов этапа премии «Любимый малый бизнес» от Сбера. Лучшие предприниматели были определены экспертами в 10 номинациях, включая «Ресторанный бизнес» «Пищевая промышленность», «Розничная торговля», «Производство» и другие. В рамках торжественной церемонии топ-менеджеры банка и представители бизнес-сообщества вручили бизнесменам памятные статуэтки.
— Для самых целеустремленных мы ежегодно организуем премию «Любимый малый бизнес». Лауреатов определили, в том числе, и по таким показателям, как среднемесячный оборот компании за год, доля повторных покупателей, отзывы клиентов о качестве сервиса. Уверен, что такое признание бизнес-сообщества очень важно и нужно: и только стартовавшим, и уже опытным предпринимателям, — поделился председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
По его словам, с банком на юге России работает 360 тысяч малых предприятий. Это составляет 93% от общего числа корпоративных клиентов. На данный момент портфель кредитной поддержки для МСП превышает 190 млрд рублей.
Ожидается, что четырнадцать предпринимателей из Южного федерального округа продолжат борьбу и представят регион на федеральном этапе премии «Любимый малый бизнес». Торжественная церемония пройдет в Москве в середине 2025 года.