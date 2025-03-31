В Волгодонске прошла плановая противоаварийная тренировка на объектах АЭС

На всех российских атомных станциях систематически проходят учения по предотвращению аварий. Эти мероприятия направлены на укрепление безопасности объекта, отработку верных действий для защиты сотрудников АЭС и местных жителей, а также на проверку действенности мер по предотвращению и устранению чрезвычайных происшествий и готовности специализированных формирований.