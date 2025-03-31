В Волгодонске прошла плановая противоаварийная тренировка на объектах АЭС

Очередная плановая противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) прошла на Ростовской атомной станции. Кроме групп противоаварийного реагирования и нештатных формирований АЭС в ней принял участие также и личный состав спецотдела № 9 ФКГУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России», который обеспечивает пожарную безопасность атомных объектов.
Для целей тренировки обеспечения безопасности была использована различная мобильная техника, включая передвижные узлы связи, дизель-генераторы и насосные установки.
Во время тренировки на полномасштабных тренажерах учебно-тренировочного подразделения атомной станции была смоделирована работа энергоблоков с параметрами, соответствующими условной нештатной ситуации.
— Регулярное проведение таких тренировок с самыми экстремальными вводными по развитию нештатной ситуации закаляет наш коллектив. Работники оттачивают навыки реагирования в любых условиях и готовы к любым ситуациям. Натренированность, способность оперативно проанализировать сложную ситуацию и принять верное решение — это залог безопасной эксплуатации и надежной работы крупнейшего энергетического предприятия Юга России, — отметил руководитель ПАТ, и.о. директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
Отмечается, что энергоблоки №№ 1−4 атомной станции в ходе тренировки работали в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с тренировкой, не проводились.
НАША СПРАВКА.
На всех российских атомных станциях систематически проходят учения по предотвращению аварий. Эти мероприятия направлены на укрепление безопасности объекта, отработку верных действий для защиты сотрудников АЭС и местных жителей, а также на проверку действенности мер по предотвращению и устранению чрезвычайных происшествий и готовности специализированных формирований.