В Омске высокопоставленный судья досрочно попросился в отставку

Свою карьеру Котляров начинал в Челябинской области, где окончил юрфак госуниверситета. На должность заместителя председателя Восьмого апелляционного арбитражного суда в Омске был назначен 9 августа 2020 года. В отставку Николай Котляров попросился досрочно — его полномочия на этом посту истекают в 2026 году.