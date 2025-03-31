В Омске высокопоставленный судья досрочно попросился в отставку

В апреле Высшая квалификационная коллегия судей проведет пятидневную сессию. Судя по опубликованной повестке, один из вопросов будет касаться омского судейского сообщества.
ВККС рассмотрит заявление заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда. Николай Котляров просит прекратить его полномочия судьи с 21 апреля 2025 года. В отставку он уходит по собственному желанию.
Свою карьеру Котляров начинал в Челябинской области, где окончил юрфак госуниверситета. На должность заместителя председателя Восьмого апелляционного арбитражного суда в Омске был назначен 9 августа 2020 года. В отставку Николай Котляров попросился досрочно — его полномочия на этом посту истекают в 2026 году.