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Бумажные повестки остаются юридически значимыми, заявили в Минобороны

Минобороны: бумажные повестки для призывников остаются юридически значимыми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бумажные повестки, с помощью которых граждан России вызывают в военкомат, остаются юридически значимыми, сообщили в Минобороны РФ.

«Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. Они по-прежнему юридически значимы», — говорится в сообщении министерства.

В МО России отметили, что повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника. Они также могут вручаться ему лично.