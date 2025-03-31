Бумажные повестки остаются юридически значимыми, заявили в Минобороны

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бумажные повестки, с помощью которых граждан России вызывают в военкомат, остаются юридически значимыми, сообщили в Минобороны РФ.
«Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. Они по-прежнему юридически значимы», — говорится в сообщении министерства.
В МО России отметили, что повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника. Они также могут вручаться ему лично.