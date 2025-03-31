«Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь». Мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения

Мама пропавшего десятилетнего Стаса сказала, как он ночевал в поле под Барановичами. Видео опубликовано в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Ангел».
Напомним, что ребенок пропал 28 марта: примерно в 18.00 он выехал на велосипеде в неизвестном направлении. На протяжении целой ночи 250 человек, а также служебные собаки и дрон искали Стаса. Мать мальчика Анна рассказала подробности, как все случилось.
— Когда Стас выезжал на велосипеде с площадки, ему нужно было повернуть налево, а он свернул направо и поехал в конец той деревни, которая была следующей за нашей.
По словам женщины, пять километров ребенок проехал примерно за 20 минут. В тот момент бабушка Стаса ездила по деревне, пытаясь его найти. Мать ребенка добавляет: никто не мог подумать о том, что он просто повернул в другую сторону.
— С каждым пройденным часом у меня, честно сказать, мысли были не очень хорошие: было холодно, минусовая температура, — признается мать мальчика.
Мать пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика рассказала, как он ночевал в поле. Фото: скриншот с видео ПСО «Ангел».
Говоря о том, что где находился ребенок, она уточнила: Стасу удалось пересечь поле и после этого у него иссякли силы. На улице в тот момент уже стемнело. Мать добавляет, что за полем находилась большая грязевая лужа, куда купал ребенок и был мокрый до пояса:
— Он вышел из этой грязи и засел в канаву с сухой травой, положил велосипед рядом и решил ждать помощь. Он начал кричать «Помогите! Спасите!», но рядом не было жилых домов, его никто не слышал. Прямо там он переночевал, мокрый и холодный.
Утром Стас снова начал звать на помощь и тут ему повезло — крик услышал мужчина, который шел копать червей для рыбалки. Он оказал мальчику первую помощь и забрал его домой, где вместе с женой ребенка переодели, укутали в одеяло, напоили горячим чаем и напоили. Семья сразу же сообщила о ребенке в милицию.
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