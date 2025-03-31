«Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь». Мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения

Говоря о том, что где находился ребенок, она уточнила: Стасу удалось пересечь поле и после этого у него иссякли силы. На улице в тот момент уже стемнело. Мать добавляет, что за полем находилась большая грязевая лужа, куда купал ребенок и был мокрый до пояса: