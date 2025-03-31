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В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки

МО РФ: электронные повестки будут направляться на Госуслуги и Мос.ру.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Электронные повестки в ходе весеннего призыва будут направляться в личный кабинет «Госуслуг», а в Москве — на портал «Мос.ру», сообщили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек.

«Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале “Госуслуги”, а в Москве — в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы “Мос.ру”, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бумажные повестки по-прежнему юридически значимы, они будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично.