В Минобороны рассказали, куда будут направляться электронные повестки

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Электронные повестки в ходе весеннего призыва будут направляться в личный кабинет «Госуслуг», а в Москве — на портал «Мос.ру», сообщили в Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек.
«Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале “Госуслуги”, а в Москве — в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы “Мос.ру”, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что бумажные повестки по-прежнему юридически значимы, они будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично.