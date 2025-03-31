В Ростовской области для детей иностранных граждан откроют 58 пунктов тестирования

С 1 апреля 2025 года в Ростовской области детей иностранных граждан начнут проверять на знание русского языка при приеме в школу. Всего в регионе откроют 58 пунктов тестирования, четыре из которых будут находиться в Ростове-на-Дону. Об этом врио губернатора региона Юрию Слюсарю сообщила министр общего и профессионального образования Дона Тамара Шевченко.
Министр подчеркнула, что методики проведения тестов и критерии оценки были определены Минпросвещения России и Рособрнадзором. Первоклассников будут проверять устно, а остальных ребят планируют опрашивать как в устной, так и в письменной форме. Минимальная оценка для зачисления в школу — 3 из 5 баллов.
Первый этап тестирования проведут 25 апреля, далее — ежемесячно. После успешного прохождения испытаний ребенка должны зачислить в школу в течение пяти рабочих дней. В случае неудачи обязаны предложить курсы русского языка. Повторная попытка в такой ситуации возможна не ранее чем через три месяца.
Второй этап приемной кампании для первоклассников пройдет с 6 июля по 5 сентября, когда будут принимать заявления на прием детей, не проживающих на закрепленной территории и не имеющих льгот. Зачисление будет проводиться только при наличии свободных мест. Если мест не будет, семьи смогут обратиться в районный отдел образования.
По данным властей, в новом учебном за парты в донских школах впервые сядут около 47 тысяч первоклассников. Всего открыто около 7 тысяч новых школьных мест, в том числе около 900 — для первоклассников.