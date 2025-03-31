В Ростовской области для детей иностранных граждан откроют 58 пунктов тестирования

Второй этап приемной кампании для первоклассников пройдет с 6 июля по 5 сентября, когда будут принимать заявления на прием детей, не проживающих на закрепленной территории и не имеющих льгот. Зачисление будет проводиться только при наличии свободных мест. Если мест не будет, семьи смогут обратиться в районный отдел образования.