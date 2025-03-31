ГД рассмотрит законопроект о статусе экстремистской организации

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Госдума рассмотрит на этой неделе в первом чтении законопроект, согласно которому статус «экстремисткой» организация может получить из-за приговора руководителя, основателя или участника организации за экстремистскую деятельность, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
Законопроектом предусматривается возможность признания экстремистской организацией также экстремистского сообщества в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества», за руководство этим сообществом или участие в нем. В пояснительной записке отмечается, что данная мера представляется необходимой, учитывая общественную опасность экстремистских сообществ.
«На этой неделе планируется три пленарных заседания. Несколько слов о том, что планируется рассмотреть на этой неделе… Законопроект, разработанный в целях совершенствования правового регулирования мер, направленных на противодействие экстремистской деятельности. И связанные с ним изменения в УК и УПК, касающиеся уточнения ответственности за организацию деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации», — сказал он журналистам.