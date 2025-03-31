ГД рассмотрит законопроект о статусе экстремистской организации

«На этой неделе планируется три пленарных заседания. Несколько слов о том, что планируется рассмотреть на этой неделе… Законопроект, разработанный в целях совершенствования правового регулирования мер, направленных на противодействие экстремистской деятельности. И связанные с ним изменения в УК и УПК, касающиеся уточнения ответственности за организацию деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации», — сказал он журналистам.