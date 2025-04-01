Кроссворд на 1 апреля 2025

1 апреля 1976 года три энтузиаста, Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн, изменили мир, основав компанию Apple, ставшую символом инноваций. От гаража до корпорации с капитализацией в триллионы долларов — таков путь Apple. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ключевые моменты этой истории.