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Кроссворд на 1 апреля 2025

1 апреля 1976 года три энтузиаста, Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн, изменили мир, основав компанию Apple, ставшую символом инноваций. От гаража до корпорации с капитализацией в триллионы долларов — таков путь Apple. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить ключевые моменты этой истории.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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