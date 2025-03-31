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В Нижнем Новгороде ищут источник вони

Жители жалуются на неприятный запах.

Источник: РИА "Новости"

Жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на вонь, «Нижегородский водоканал» пытается найти его источник, сообщили в организации.

На неприятный запах жалуются жители Верхних Печер, Афонина, Подновья, микрорайона Мещерское озеро.

По информации «Нижегородского водоканала», 24—31 марта сбоев в работе оборудования Нижегородской станции аэрации и Главной насосной станции, расположенной на улице Должанской, нарушений и сбоев не было, установка очистки воздуха работает в штатном режиме. То есть они не могли стать источником вони.

Утром 31 марта также было обследован канализационный коллектор в районе Мещерского бульвара. Здесь источник запаха тоже не обнаружили, превышений ПДК по сероводороду не наблюдается. Сети находятся в исправном состоянии.

Сейчас на Мещерском коллекторе идет санация участка протяженностью около 1 км. Работы ведутся без остановки приема стоков от жителей и организаций трех районов. Но из-за жалоб на запах решено провести выборочную проверку стоков на территории крупных предприятий.