В Нижнем Новгороде ищут источник вони

Жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на вонь, «Нижегородский водоканал» пытается найти его источник, сообщили в организации.
На неприятный запах жалуются жители Верхних Печер, Афонина, Подновья, микрорайона Мещерское озеро.
По информации «Нижегородского водоканала»,
Утром 31 марта также было обследован канализационный коллектор в районе Мещерского бульвара. Здесь источник запаха тоже не обнаружили, превышений ПДК по сероводороду не наблюдается. Сети находятся в исправном состоянии.
Сейчас на Мещерском коллекторе идет санация участка протяженностью около 1 км. Работы ведутся без остановки приема стоков от жителей и организаций трех районов. Но из-за жалоб на запах решено провести выборочную проверку стоков на территории крупных предприятий.