В Нижнем Новгороде ищут источник вони

По информации «Нижегородского водоканала», 24—31 марта сбоев в работе оборудования Нижегородской станции аэрации и Главной насосной станции, расположенной на улице Должанской, нарушений и сбоев не было, установка очистки воздуха работает в штатном режиме. То есть они не могли стать источником вони.