Ответы на кроссворд от 1 апреля 2025: интересные факты про основание Apple

По горизонтали:
1. Макинтош
Сорт яблок «Макинтош», популярный в США, был любимым сортом Джефа Раскина. Раскин возглавлял разработку проекта «Macintosh» до того, как Стив Джобс занял эту позицию.
2. Яблоко
Компания Apple получила свое название и логотип в виде яблока благодаря Стиву Джобсу. Он выбрал название «Apple» намеренно, чтобы телефонный номер компании располагался в телефонном справочнике перед названием Atari.
3. Стив
Имена Стива Джобса и Стива Возняка знает каждый, кто интересуется историей Apple. Работая в гараже Джобса, они создали Apple-1, первый компьютер бренда, который был представлен в апреле 1976 года в «Клубе самодельных компьютеров» в Пало-Альто.
4. Гелий
В клинике в США при установке новых аппаратов МРТ произошла утечка гелия. В результате посетители стали жаловаться на выход из строя Apple Watches, в то время как другие устройства функционировали нормально. Выяснилось, что гелий негативно влияет на современные микрочипы, используемые в устройствах Apple.
5. Два
Успех Apple II, первого массового персонального компьютера от Apple, был обусловлен несколькими факторами. Помимо доступности и простоты использования, важную роль сыграло внедрение быстрого и недорогого дисковода Disk II в 1978 году и появление программы VisiCalc, превратившей компьютер в мощный инструмент для бизнеса. С 1977 по 1993 год было продано более 5 миллионов экземпляров Apple II, что сделало его одним из самых популярных компьютеров своего времени.
6. Скотт
Основанный на антиутопическом романе Джорджа Оруэлла «1984», одноименный рекламный ролик Ридли Скотта для Macintosh стал новаторским шагом в рекламе. Премьера ролика состоялась 22 января 1984 года, и он моментально получил признание. На Каннском фестивале рекламы ролик был удостоен Гран-при, а критики назвали его «шедевром», «переломным событием» и «лучшей рекламой 1980-х». Кадры из этого ролика впоследствии были использованы в фильмах «99 франков» и «Назад в будущее 2».
По вертикали:
1. Мясо
На протяжении более трех десятилетий Стив Джобс оставался убеждённым вегетарианцем. Он полагал, что отсутствие мяса в рационе напрямую влияет на его энергичность, концентрацию и общую производительность.
2. Яйцо
Немногие знают, что в первом iPod, выпущенном спустя 15 лет после создания Apple, можно было найти игру Breakout. Этот хит, разработанный Стивом Возняком для Atari еще в 1976 году, был скрыт в меню «Об устройстве». Чтобы активировать игру, нужно было на три секунды зажать центральную кнопку.
3. Триллион
iPhone X стал одним из самых продаваемых смартфонов 2018 года, что позволило Apple стать первой компанией в мире, чья стоимость превысила 1 триллион долларов.
4. Айпод
Первый iPod появился в 2001 году и продавался по цене 399 долларов. Он предлагал 5 гигабайт памяти, что позволяло хранить около 1000 песен. После выпуска множества различных моделей, в 2017 году Apple прекратила производство iPod.
5. Левайс
Стив Джобс запомнился своими презентациями, на которых он всегда появлялся в черной водолазке, джинсах Levi's и кроссовках New Balance. Этот узнаваемый «костюм» прочно ассоциировался с великим предпринимателем. Даже после смерти Джобса Apple хранит эту традицию: Джонатан Айв, выступая на публике, часто носит футболку похожего стиля от того же бренда.
Интересные факты о компании Apple:
- Apple была одной из первых компаний, вышедших на рынок цифровых камер, выпустив модель QuickTake 100. Несмотря на то, что по тем временам она была революционной, камера имела ряд ограничений: небольшое количество памяти (всего на восемь снимков), отсутствие видоискателя и невысокое качество фотографий. В итоге устройство не пользовалось успехом.
- Исаак Ньютон, выдающийся британский физик и математик, является одной из ключевых фигур в истории науки. Легенда гласит, что закон всемирного тяготения был открыт им после того, как на его голову упало яблоко. В честь этого события на первом логотипе Apple был изображен Ньютон, сидящий под яблоней. Кроме того, один из первых карманных компьютеров, разработанный Apple, получил название Apple Newton.
- После возвращения Стива Джобса в Apple, его главной целью стало создание эстетически привлекательных компьютеров, которыми владельцы могли бы гордиться. Он хотел, чтобы их не стыдно было демонстрировать на видном месте. Для достижения этой цели Джобс предоставил дизайнеру Джону Айву полную свободу действий. Джобса устраивало практически все, кроме использования белого цвета. Изначально Айв перекрасил продукт в серый («Moon Gray»), но Джобсу это не понравилось. В итоге белый цвет стал одной из ключевых особенностей дизайна Apple.
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