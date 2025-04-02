Ответы на кроссворд от 1 апреля 2025: интересные факты про основание Apple

5. Два

Успех Apple II, первого массового персонального компьютера от Apple, был обусловлен несколькими факторами. Помимо доступности и простоты использования, важную роль сыграло внедрение быстрого и недорогого дисковода Disk II в 1978 году и появление программы VisiCalc, превратившей компьютер в мощный инструмент для бизнеса. С 1977 по 1993 год было продано более 5 миллионов экземпляров Apple II, что сделало его одним из самых популярных компьютеров своего времени.