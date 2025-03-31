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Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля

Генштаб: отправку призывников к местам несения службы начнут 10 апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Призывников в ходе весенней кампании начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 10 апреля 2025 года», — сказал Цимлянский.

Он подчеркнул, что срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ.

Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили ранее в Минобороны РФ.