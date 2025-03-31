Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля

Он подчеркнул, что срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ.