Нижегородцев предупредили об изъятии опасных лекарств из аптек

По его словам, предписание касается следующих серий: «Анальгин», таблетки 500 мг, серия 30224, АО «Усолье-Сибирский химзавод» — выявлены нарушения по показателю «Растворение»; «Каптоприл», таблетки 0,05 г, серии 1031023 и 1171123, ООО «ПРАНАФАРМ» — превышение по показателю «Родственные примеси»; «Спиролактон», капсулы 50 мг, серия 301223, ООО «ПРАНАФАРМ» — несоответствие по «Растворению»; «Спиролактон», капсулы 100 мг, серии 10324 и 60624, ООО «ПРАНАФАРМ» — аналогичное нарушение; «Периндоприл», таблетки 8 мг, серия 920923, ООО «ПРАНАФАРМ» — превышение по «Родственным примесям».