Нижегородцев предупредили об изъятии опасных лекарств из аптек

Речь идёт о нескольких препаратах, которые Росздравнадзор распорядился изъять из обращения из-за нарушений при производстве.
Информацию об этом опубликовал главный редактор медицинского портала «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своём телеграм-канале.
По его словам, предписание касается следующих серий: «Анальгин», таблетки 500 мг, серия 30224, АО «Усолье-Сибирский химзавод» — выявлены нарушения по показателю «Растворение»; «Каптоприл», таблетки 0,05 г, серии 1031023 и 1171123, ООО «ПРАНАФАРМ» — превышение по показателю «Родственные примеси»; «Спиролактон», капсулы 50 мг, серия 301223, ООО «ПРАНАФАРМ» — несоответствие по «Растворению»; «Спиролактон», капсулы 100 мг, серии 10324 и 60624, ООО «ПРАНАФАРМ» — аналогичное нарушение; «Периндоприл», таблетки 8 мг, серия 920923, ООО «ПРАНАФАРМ» — превышение по «Родственным примесям».
Никонов пояснил, что аптеки обязаны изъять эти препараты, поместить их в карантинную зону и вернуть поставщикам.
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