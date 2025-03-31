6 апреля в Воронеже пройдет общегородской крестный ход

6 апреля в Воронеже по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия пройдет общегородской крестный ход, посвященный 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и вся России.
Шествие начнется от памятного креста на Университетской площади и завершится Благовещенского кафедрального собора.
Сбор участников в 15.30 во дворе главного корпуса ВГУ (Университетская площадь, 1).
В 15.45 на территории главного корпуса ВГУ у мемориального креста пройдет молебен.
Крестный ход начнется в 16.00 и завершится у Благовещенского кафедрального собора в 16.45.
В 17.00 6 апреля, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, в Благовещенском соборе пройдет всенощное бдение, которое возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.
Присоединиться к крестному ходу могут все желающие.